Гранты на развитие инновационных проектов получили 10 молодых предпринимателей Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября. /ТАСС/. Инновационные проекты 10 молодых предпринимателей из Приморья, вышедшие в финал конкурса "Приморский старт", получили гранты по 2 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Стали известны победители второго конкурса "Приморский старт" во вторник, 19 октября, на острове Русский. Гранты размером 2 млн рублей получили 10 инновационных проектов. правительство Приморья будет сопровождать их на этапах реализации", - говорится в сообщении.

Председатель правительства края Вера Щербина отметила, что содействие получат и те инновационные проекты, которые вышли в финал, но не получили гранты.

Участники представили на конкурс 104 проекта, более 30 из которых были отобраны в полуфинал, 15 - в финал. В десятку победителей вошли онлайн-сервис расшифровки и анализа видеозвонков, разработка лечебной косметики с экстрактами из морских обитателей, проект по переработке отходов с генерацией электроэнергии, проект по переработке рыбы и рыбных отходов в продукцию с высокой коммерческой ценностью.

Индивидуальный предприниматель Евгений Москаев презентовал проект "Борей" в области ветроэнергетики. Среди победителей проект нейросети медицинского назначения, предприятие по производству дорожного покрытия с применением использованных автопокрышек и технология по созданию акваконтейнера для коммерческой перевозки морских обитателей.

Конкурс "Приморский старт" начался в апреле, он организован правительством региона и центром "Мой бизнес" при поддержке технопарка "Русский". Цель программы - поддержать молодые инновационные проекты Приморья. Реализация данного проекта отвечает задачам нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.