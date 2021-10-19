В Сортавальском колледже в Карелии появились новые мастерские по агро- и биотехнологиям

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 октября. /ТАСС/. Новое оборудование для четырех мастерских появилось в Сортавальском колледже в Карелии благодаря национальному проекту "Образование". Обновление материальной базы позволит повысить уровень подготовки будущих агрономов, ветеринаров, биотехнологов, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Теперь будущие агрономы, механизаторы, биотехнологи и ветеринары закрепляют теоретические знания на практике в новых мастерских. Благодаря нацпроекту "Образование" в колледже появилось современное оборудование", - говорится в сообщении.

В настоящее время в колледже очно обучаются более 900 студентов, еще 120 получают образование заочно. Два дополнительных отделения работают в Олонецком и Лахденпохском районах. Для новых лабораторий приобрели анализаторы, ламинар-боксы, в которых можно заниматься микроклонированием редких растений для восстановления их популяций. В мастерской агрономии появилось оборудование для экспертизы продукции растениеводства, которое позволит определять ее безопасность.

"Обновили и технику для механизаторов: приобрели четыре новых трактора. Один из них оснащен электронным управлением и бортовым компьютером. Сегодня такие машины используются нашими аграриями, поэтому важно, чтобы выпускники были готовы работать на такой технике", - добавил Парфенчиков.

С начала действия федеральной программы в Карелии были открыты 17 мастерских в техникумах и колледжах региона. Сортавальский техникум стал первым профессиональным учебным заведением за пределами Петрозаводска, куда пришло новое оборудование по национальном проекту "Образование". Всего до 2024 года республика получит из федерального бюджета более 145 млн рублей для создания еще 30 новых мастерских: в 2022 году они появятся по направлениям поварское и парикмахерское дело, IT-решения для бизнеса, обслуживание тяжелой техники, управление лесопромышленной техникой, а также сборка корпусов металлических судов, сварочные технологии и другие.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.