Финмодель и концепцию кампуса на 10 тыс. мест для вузов Томска подготовят в 2021 году

ТОМСК, 22 октября. /ТАСС/. Власти Томской области планируют к концу ноября 2021 года подготовить финансовую модель и концепцию кампуса для всех шести вузов Томска на 10 тыс. мест, на строительство которого правительство РФ выделяет 18 млрд рублей, а в декабре провести общественные слушания по концепции. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Евгений Паршуто.

"Прорабатываются концепция и финансовая модель кампуса, это все в процессе, в конце ноября будет готово. Финмодель публично обсуждаться не должна, это финансовый документ, а что касается концепции, конечно, когда увидим не только макет, а когда увидим действительно какое-то функциональное четкое зонирование, характеристики этого объекта, конечно, будут обсуждения публичные. В начале декабря [планируется провести общественные слушания с жителями Томска]", - сказал Паршуто.

Он уточнил, что в настоящее время власти готовятся к выкупу земли под строительство, после чего начнется проектирование технического задания для составления проектно-сметной документации.

Томск претендует на звание одного из крупнейших мировых городов-университетов, центра экспорта образования и технологий. Для достижения этой цели все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "большой университет". В "большом университете" к 2030 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет всех вузов достигнет 1,5-2 млрд долларов - больше, чем у МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.

В 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме администрация региона подписала с Минобрнауки РФ и ВЭБ.РФ соглашение о строительстве кампуса на 10 тыс. мест для всех шести вузов Томска, в котором будут инжиниринговые центры, технологические коворкинги, современные спортивные комплексы, фудкорты. Стоимость его создания оценивается в 30 млрд рублей, строительство будет организовано в формате государственно-частного партнерства, потенциальным инвестором в проекте может выступить петербургская группа компаний "Гранит". Как сообщил во время рабочей поездки в Томск председатель правительства РФ Михаил Мишустин, федеральный бюджет выделит на реализацию проекта 18 млрд рублей.