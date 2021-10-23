Документацию по строительству объездов Дербента и Хасавюрта представят до конца года

МАХАЧКАЛА, 23 октября./ТАСС/. Проектная документация по строительству и реконструкции Р-217 на участках в обход городов Дербент и Хасавюрт в Дагестане до конца 2021 года будет направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Об этом журналистам сообщила пресс-служба главы Дагестана.

Ранее глава Дагестана Меликов заявил о необходимости федеральной поддержки для реконструкции трассы "Кавказ".

"В настоящее время на завершающей стадии находятся проектно-изыскательские работы по двум значимым и масштабным проектам по строительству и реконструкции Р-217 на участках в обход Дербента и Хасавюрта. До конца 2021 года проектная документация будет направлена в ФАУ "Главгосэкспертиза России". Об этом было заявлено сегодня в рамках обсуждения развития транспортной инфраструктуры Дагестана на встрече Главы республики Сергея Меликова с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым", - говорится в сообщении пресс-службы Меликова.

Как рассказали в пресс-службе главы Дагестана, до конца текущего года на территории республики завершится капитальный ремонт участков автомобильных дорог Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала и А-167 Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды. Общая протяженность ремонтируемых отрезков составит 24 км.

"Кроме того, в этом дорожно-строительном сезоне специалистам предстоит ввести в эксплуатацию после ремонта почти 30 км федеральных трасс, в том числе 7-километровый участок автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" недалеко от Махачкалы. Приведение трассы Р-217 на всем ее протяжении в границах региона к нормативному состоянию с необходимой пропускной способностью и высоким уровнем безопасности является приоритетной задачей дорожников", - добавили в пресс-службе.