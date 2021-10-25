Первый центр инклюзивного добровольчества открыли в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 октября. /ТАСС/. Центр инклюзивного добровольчества по нацпроекту "Образование" впервые заработал в Волгоградской области на базе политехнического техникума в городе Волжском. Здесь будут готовить добровольцев с ограниченными возможностями здоровья, а также волонтеров для работы с инвалидами, сообщила в понедельник ТАСС руководитель информационного сектора регионального центра молодежной политики Анастасия Хабарова.

"На площадке Волжского политехнического техникума начал работу первый в регионе центр инклюзивного добровольчества, созданный по нацпроекту "Образование". В центре представлено целое направление инклюзии - здесь могут готовить волонтеров, которые будут работать в дальнейшем с жителями региона с ограничениями возможностей здоровья (ОВЗ) - слабослышащими, слепыми, колясочниками. Также в центре будут готовить волонтеров с ОВЗ по множеству различных направлений. Когда будут проходить какие-то мероприятия регионального или городского, муниципального масштаба, то подготовленные волонтеры смогут работать с жителями", - сказала она.

Из-за сложной эпидемической обстановки обучение будет проходить в онлайн-формате, в дальнейшем планируются очные образовательные интенсивы и семинары, добавила собеседница агентства.

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, на базе центра преподаватели Волжского политехнического техникума будут обучать основам добровольческой деятельности волонтеров в возрасте от 16 до 35 лет.

"Помимо инклюзивного направления деятельность будет распространяться на патриотическое, экологическое, социальное, событийное, донорское добровольчество. Площадка оснащена всем необходимым для организации работы волонтеров. В актовом зале установлены аудиоаппаратура, светотехника и мебель. Также организована доступная среда для людей с инвалидностью - входная группа, пандусы, поручни и прочее вспомогательное оборудование", - уточнили в комитете.

Планируется, что в текущем учебном году центр объединит около 600 волонтеров, обучение будет проходить для них бесплатно. В 2022 году Центр инклюзивного добровольчества поучаствует в грантовых конкурсах с образовательными программами. Для всероссийского смотра молодежных проектов разрабатываются проекты по обучению волонтеров и педагогов жестовой речи, по высадке саженцев растений в Волго-Ахтубинской пойме. Кроме того, в следующем году в планах - проведение фестиваля искусств для людей с инвалидностью "ИнклюзияАРТ".

Новый центр инклюзивного добровольчества создан благодаря грантовой поддержке. Волгоградская область в 2020 году во второй раз стала обладателем всероссийского гранта "Регион добрых дел" - по итогу конкурса регион получил 7,6 млн рублей на реализацию социальных инициатив, в числе которых реализация деятельности центра на базе волжского политехнического техникума.