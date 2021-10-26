Новый детский сад в селе Мирное откроют в феврале 2022 года

ХАБАРОВСК, 26 октября. /ТАСС/. Строительство нового детского сада на 110 мест в селе Мирное Хабаровского края практически завершено. Дошкольное учреждение примет новых воспитанников в феврале 2022 года, сообщил журналистам во вторник губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Строительство детского сада началось в 2020 году, с открытием нового учреждения на 110 мест потребность в местах на селе будет полностью удовлетворена, и родителям не придется возить детей в соседние населенные пункты", - пояснил Дегтярев.

Он уточнил, что стоимость строительства нового детского сада составляет более 170 млн рублей, финансирование осуществляется из федерального и краевого бюджетов по национальному проекту "Демография" и краевой государственной программе "Развитие образования". В настоящее время на селе работает только один детский сад, который рассчитан на 140 воспитанников.

Помощь семьям с детьми является одной из задач национального проекта "Демография". Нацпроект включает пять федеральных проектов, а его общий бюджет составляет 3,1 трлн рублей.