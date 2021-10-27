В Кузбассе уже 55 несырьевых производств участвуют в нацпроекте "Производительность труда"

КЕМЕРОВО, 27 октября. /ТАСС/. Участниками национального проекта "Производительность труда" в Кузбассе, где региональные власти стремятся к диверсификации экономики и уходу от угольной зависимости, стали уже 55 предприятий несырьевых отраслей. За два года число компаний, внедряющих принципы бережливого производства, в регионе возросло почти в 14 раз, сообщает в среду пресс-служба регионального правительства.

"Нацпроект помогает нам диверсифицировать экономику, поскольку в нем участвуют только предприятия несырьевого сектора, производящие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Чем ниже ее себестоимость и чем выше качество, тем более конкурентоспособной она будет на внутреннем и внешних рынках. Если в 2019 году участниками нацпроекта были только четыре компании, то сегодня их уже 55", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Глава региона отметил, что к реализации первых проектов по повышению производительности приступили завод по производству взрывчатых веществ "АСР-Взрыв" в Новокузнецке и Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности, который выпускает оборудование для добывающей промышленности. Оба предприятия в рамках нацпроекта получат бесплатное экспертное сопровождение от Регионального центра компетенций (РЦК).

Первые полгода эксперты РЦК будут помогут выявить и ликвидировать факторы, которые увеличивают время выпуска продукции, влияют на брак или снижают выработку. Персонал пройдет обучение, чтобы в следующие 2,5 года самостоятельно совершенствовать работу на других производственных участках. В результате по итогам трех лет участия в нацпроекте производительность ежегодно должна повышаться не менее чем на 5%.

"Опыт кузбасских предприятий показывает, что уже в первые полгода [участия в нацпроекте] эффективность работы возрастает почти на 30%. Производственные процессы протекают в среднем на четверть быстрее, повышается выработка, снижаются объемы незавершенного производства. Это дает возможность компаниям за счет высвободившихся ресурсов увеличивать инвестиции в производство, создавать новые рабочие места", - отмечает руководитель РЦК Дмитрий Перекрестов.

Национальный проект "Производительность труда" утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для пятипроцентного ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. Правительством России разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.