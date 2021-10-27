Пермские власти заявили, что половина территории края охвачена авиапатрулированием

ПЕРМЬ, 27 октября. /ТАСС/. Авиационным мониторингом пожарной опасности в лесах охвачена половина территории Пермского края. По нацпроекту "Экология" планируются дополнительные закупки техники по охране лесов от пожаров, сообщил в среду ТАСС министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович в кулуарах V Всероссийского водного конгресса.

"На начало года запланированы покупки шести снегоболотоходов, которые показали высокую эффективность при работе в труднодоступных местах. Также закупим пожарные машины. Обновляем парашютное снаряжение, потому что половина края охвачена авиационными патрулированием и тушением пожаров", - рассказал Беланович.

Также будут закупаться пожарные машины - грузовики высокой проходимости, которые могут перевозить грузы, десантников и емкости. Будут закупаться квадроциклы, которые позволяют пожарным прибывать в места, недоступные для иной техники, добавил министр.

По данным министерства природных ресурсов края, в регионе с начала года произошло 168 лесных пожаров на общей площади свыше 1,1 тыс. га. При этом в мае произошел самый крупный за последние шесть лет лесной пожар, площадь которого превысила 405 га.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.