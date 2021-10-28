Более 440 социально значимых объектов в Приамурье подключили к интернету в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Более 440 социально значимых учреждений в Амурской области подключили к интернету в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Это почти в два раза больше, чем годом ранее, сообщила в четверг пресс-служба ПАО "МТС" в Амурской области.

"МТС подключил к интернету более 900 социально значимых объектов Амурской области. Подключение велось в течение трех лет в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ". В 2019 году интернет получили 215 объектов, в 2020 году - еще 264, в 2021 - 442 учреждения", - говорится в сообщении.

Кроме того, на основе инфраструктуры, построенной для объектов социокультурного назначения, был запущен мобильный интернет в 22 малых населенных пунктах, где проживает более 17 тыс. человек. В 2022 году запланирован запуск сети 4G LTE еще в 28 селах общей численностью более 12 тыс. жителей.

"Созданная в рамках трехлетней программы нацпроекта "Цифровая экономика" телекоммуникационная инфраструктура обеспечила органы власти, жителей и бизнес качественными цифровыми сервисами, что повысило показатель цифровизации региона. Это очень важно в период пандемии, когда ограничивается личный прием граждан в госучреждениях, есть удаленная работа и обучение, когда общение и рабочее взаимодействие может чаще всего выстраиваться только с помощью качественной связи и мобильного интернета", - цитирует пресс-служба слова министра цифрового развития и связи Амурской области Дениса Земнухова.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" рассчитан до 2024 года. Его основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.