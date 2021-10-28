Эксперты одобрили проект комплекса ГТС для обводнения Волго-Ахтубинской поймы

ВОЛГОГРАД, 28 октября. /ТАСС/. Проект строительства комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Масштабный проект строительства комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения реки Ахтуба и Волго-Ахтубинской поймы получил положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Мероприятие поддержано федеральным центром и включено в федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работы по проектированию и инженерным изысканиям комплекса ГТС специалисты АО "Институт Гидропроект" имени С.Я. Жука проводили в течение двух лет. Строительно-монтажные работы в планах провести в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что реализация в Волгоградской области масштабного проекта по обводнению Волго-Ахтубинской поймы обойдется, по предварительным данным, более чем в 45 млрд рублей.

Проект планируется реализовывать поэтапно, он включает в себя строительство канала протяженностью 32 км от Волги к Ахтубе, в стороне от действующего в настоящее время створа Волжской ГЭС. Новая водная артерия соединит село Верхнепогромное на Волге с поселком Заяр на Ахтубе, пропускная способность нового канала - от 200 до 1 тыс. кубометров воды в секунду. На объекте будет возведена новая ГЭС мощностью 31,2 мегаватта, предусмотрена установка шлюзов, плотин, строительство транспортных магистралей и железнодорожного моста. По словам главного инженера проекта, кроме основной экологической задачи, обводнение Волго-Ахтубинской поймы даст возможность активнее развивать территорию и инфраструктуру второго по величине города региона - Волжского, в котором проживает более 320 тыс. человек.

Волго-Ахтубинская пойма - речная долина длиной около 450 км, она насчитывает более 3 тыс. озер, проток и других водоемов. В последние десятилетия возникла угроза осушения поймы из-за критически низких уровней воды. Весной и в начале лета 2015 года маловодье на Волге спровоцировало дефицит воды. Тогда местные власти организовали подкачку волжской воды в пойму насосами, что позволило предотвратить экологическую катастрофу.