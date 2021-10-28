В Кузбассе за три года высадили 6,4 га новых лесов по нацпроекту "Экология"

КЕМЕРОВО, 28 октября. /ТАСС/. Новые леса на площади 6,4 тыс. га высадили в Кузбассе за три года реализации национального проекта "Экология". В том числе 2,9 га лесов высажено в 2021 году, что в полтора раза превышает запланированные объемы, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"В рамках нацпроекта "Экология" департамент лесного комплекса Кузбасса с 2019 года высадил деревья на площади 6,4 тыс. га. Их высаживают там, где лес не может восстановиться сам. В 2021 году такие леса появились на площади более 2,9 тыс. га - это в 1,5 раза выше годового плана. В сравнении с прошлым годом площадь искусственных лесов увеличилась в 1,3 раза (в 2020 году прибавилось 2,3 тыс. га лесов). Всего за три года высажено 22,5 млн сеянцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что больше половины новых лесов в регионе создали с участием бизнеса, в том числе угледобывающих предприятий, которые полностью профинансировали посадки. Посадочный материал выращивается в лесных питомниках, площади посевов которых расширяют с учетом роста лесопосадочных площадей. Сейчас сеянцы посажены на общей площади около 87 га. Также за три года сформирован запас семян объемом свыше 8 тонн, что втрое больше плановых показателей.

"Также к 2024 году благодаря нацпроекту "Экология" Кузбасс полностью обновит всю лесную спецтехнику, 90% которой к началу 2019 года было изношено", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

За три года по нацпроекту в Кузбасс уже поступило 200 единиц техники на сумму почти 300 млн рублей. В их числе пожарные автоцистерны, малые лесопожарные комплексы на базе автомобилей УАЗ и ГАЗ, колесные и гусеничные тракторы, а также техника для работы в лесных питомниках и работ по лесовосстановлению.

В Кузбассе добывается больше половины всего российского угля, при разработке новых месторождений угольщикам приходится вырубать зеленые насаждения. Также вырубку проводят и при строительстве новых автомобильных дорог, коммунальных и электрических сетей. Новые леса позволяют компенсировать утраченные в прошлые годы зеленые насаждения. На сегодня региону удается восстанавливать до 75% утраченных деревьев. В рамках нацпроекта "Экология" к 2024 году региону необходимо добиться ежегодного восстановления всех утраченных за прошлый год лесов.