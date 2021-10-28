Первый круглодичный центр для занятий хоккеем открылся в Николаевске-на-Амуре

ТАСС, 28 октября. Первый круглогодичный центр для занятий хоккеем и фигурным катанием открылся в четверг в городе Николаевск-на-Амуре, в 977 км к северо-востоку от Хабаровска. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс "Чайка" открылся сегодня в Николаевске-на-Амуре. В ледовой арене есть все необходимое для круглогодичных занятий хоккеем и фигурным катанием. Раньше любителям хоккея приходилось играть на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве спорта разъяснили, что в последние годы в Николаевске-на-Амуре активно возрождается хоккей. Сейчас в городе хоккеем занимаются несколько десятков детей. В ближайшее время на базе спортивной школы "Орлан" планируется открыть хоккейную секцию.

Ледовая арена была построена по госпрограмме "Газпром - детям". Ход работ на объекте контролировали краевые власти. По поручению главы региона Михаила Дегтярева из бюджета было выделено 10 млн рублей на подключением спортивного комплекса к теплу.

Строительство спортивных объектов соответствует целям национального проекта "Демография" и входящей в него программы "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей проекта - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.