Автопарк лесоохраны Хабаровского края получил 27 единиц техники

ТАСС, 29 октября. Сотрудники лесоохраны Хабаровского края получили 27 единиц техники для борьбы с лесными пожарами. Об этом в пятницу сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Сегодня на базе "Восточного лесного хозяйства" в [поселке] Корфовском сотрудникам краевой лесоохраны передана партия новой техники. Это 10 тягачей "Урал" Next 5453PX, 10 полуприцепов, семь пожарных автоцистерн АЦ-2,0-40 на базе автомобиля ГАЗ-33086. Они пополнят автопарк Аванского, Советского, Нанайского, Восточного, Кербинского, Падалинского лесных хозяйств, а также Дальневосточной базы авиационной охраны лесов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального правительства сообщают, что конца года в регион поступят еще три автобуса, два вездехода-амфибии, четыре гусеничных вездехода, а также новое снаряжение для парашютно-десантной пожарной службы края. "Все это делается для того, чтобы мы общими усилиями берегли и приумножали лесные богатства нашего региона", - отметил заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров.

В крае реализуется региональный проект "Сохранение лесов", который разработан для решения задач государственной программы "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае". На целевые бюджетные средства закупается лесопожарная и лесохозяйственная техника, проводятся работы по лесовосстановлению, выращивается посадочный материал, создается семенной запас. В этом году в рамках национального проекта "Экология" краю выделено 278 млн рублей, в том числе: на закупку лесопожарной техники и оборудования - 236 млн рублей, лесохозяйственной техники и оборудования - 24,3 млн рублей, увеличение площади лесовосстановления - 16,75 млн. рублей.