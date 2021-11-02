В Находке введут в эксплуатацию новую ледовую арену в конце 2022 года

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября. /ТАСС/. Ледовую арену в Находке Приморского края планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года, она позволит местным жителям заниматься в том числе хоккеем и фигурным катанием, сообщил во вторник министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов в прямом эфире в аккаунте краевого правительства в Instagram.

"На сегодня у нас в полном объеме подготовлена проектно-сметная документация, прошедшая экспертизу, выделены средства федерального бюджета, краевого бюджета на строительство ледовой арены. В данный момент у нас выполняются работы по установке фундамента. По окончании 2022 года мы планируем эту арену ввести в эксплуатацию", - сказал Кузнецов.

Объект планируется построить на месте бывшего стадиона "Гидрострой". Новая ледовая арена позволит создать детско-юношескую спортивную школу по хоккею, развивать фигурное катание и другие виды зимнего спорта. Аналоги подобных сооружений в Приморье есть только во Владивостоке и Уссурийске.

Кроме того, по данным правительства края, в микрорайоне Врангель ледовую арену намерена построить компания "Восточный Порт". Этот спортивный комплекс будет построен на участке площадью более 3 тыс. кв. м. Губернатор Олег Кожемяко в августе сообщал, что региональные власти готовы помочь с созданием инженерной инфраструктуры. Помимо круглогодично работающей ледовой арены комплекс вместит несколько спортивных залов и классов.

Строительство спортивных объектов соответствует целям нацпроекта "Демография" и входящей в него программы "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей проекта - увеличение продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения, мотивация на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.