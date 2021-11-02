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Татарстан на 79% превысил план по подключению социально значимых объектов к интернету

По словам замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберта Яковлева, республика занимает первое место среди регионов России по количеству подключаемых социально значимых объектов

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Татарстан подключил 2 296 социально значимых объектов к интернету в 2021 году, что на 79% выше изначально запланированных показателей. Об этом на брифинге во вторник сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Альберт Яковлев.

"За предыдущие два года к высокоскоростному интернету был подключен 1 231 объект, однако основной объем работы пришелся на 2021 год. Благодаря работе нашего министерства, проведенной с Минцифрой России, и поддержке руководства республики в текущем году подключено 2 296 объектов. Это на 79% больше, чем было запланировано изначально", - сказал Яковлев.

Всего за три года доступ к высокоскоростному интернету по волоконно-оптическим линиям связи получили 3 527 социально значимых объектов. По словам Яковлева, Татарстан занимает первое место среди регионов России по количеству подключаемых социально значимых объектов.

Замминистра отметил, что эта работа реализуется в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". "Минцифры России в 2019 году провело конкурс на выбор оператора связи для подключения социально значимых объектов по регионам всей России. На территории Татарстан конкурс выиграла компания "Таттелеком", - сказал Яковлев.

Нацпроект "Цифровая экономика" направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.

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