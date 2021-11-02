В кировских колледжах и техникумах к 2025 году создадут 36 современных мастерских

КИРОВ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области по нацпроекту "Образование" создадут до 2025 года в колледжах и техникумах 36 современных мастерских по стандартам WorldSkills, сообщили во вторник в пресс-службе правительства области.

"В 2022-2024 годы в колледжах и техникумах Кировской области планируется создать и обновить 36 современных мастерских. Всего на территории региона в рамках нацпроекта "Образование" будет создано 57 современных мастерских по самым разным направлениям", - говорится в сообщении.

По данным властей, в конце октября четыре современные учебные мастерские по компетенциям "Агрономия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Сити-фермерство" и "Эксплуатация сельскохозяйственных машин" открыли в Нолинском политехническом техникуме. В помещениях провели ремонт, установили современное оборудование. Общая площадь учебных мастерских составляет более 800 квадратных метров, на закупку оборудования направили более 45 млн рублей. В техникуме отметили, что мастерские будут использовать не только для обучения студентов, но и для профориентационной работы с дошкольниками и школьниками.