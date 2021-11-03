В Петербурге пройдет съезд, посвященный юбилею кружкового движения России

ТАСС, 3 ноября. Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения в России, пройдет с 8 по 10 ноября в Санкт-Петербурге в рамках Года науки и технологий. Он станет кульминацией юбилейных событий, которые проходили на протяжении года, и соберет на площадке "Точки кипения" наставников, руководителей и учащихся кружков разных поколений и направлений со всей страны, сообщили ТАСС в среду пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Съезд включен в программу баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35" и пройдет в гибридном формате: очно и онлайн. На всероссийский юбилейный съезд прибывают представители технологических кружков всех поколений: СЮТов, ассоциаций авиа- и судомодельного спорта, кванториумов, ЦМИТов, кружков по робототехнике, нейротехнологиям и другим традиционным и новым направлениям", - сообщили в пресс-службе.

Также в числе участников победители и призеры всероссийского конкурса кружков, наставники Национальной технологической олимпиады и проектных школ "Практики будущего", выпускники "Академии наставников", лидеры проектов Кружкового движения НТИ, представители технологического бизнеса, молодежные технологические команды.

В пресс-службе напомнили, что история массового кружкового движения в России ведется с ноября 1921 года, когда по просьбе инициативной группы любителей планеризма руководство Главвоздухофлота решило создать кружок планеристов при научной редакции Воздушного Флота. 10 ноября 1921 года на организационном собрании он получил название "Парящий полет". Из планерных кружков 1920-1930-х годов вышли сотни известных ученых, генеральных конструкторов, инженеров, летчиков и руководителей авиационной отрасли, которые обеспечили технологическое лидерство страны в сфере авиации и космонавтики: Сергей Королев, Сергей Ильюшин, Михаил Тихонравов, Александр Яковлев и другие.

Программа съезда

Программа съезда включает четыре тематических трека. Первый трек - интерактивная конференция Конкурса кружков, где свои практики и опыт работы представят победители и призеры Всероссийского конкурса кружков - 2021. Участники второго, наставнического трека обсудят трансформацию Олимпиады НТИ в Национальную технологическую олимпиаду, результаты проекта "Практики будущего", использование VR-технологий в школах, цифрового следа кружковцев и возможностей платформы "Талант"; здесь же представят результаты исследования рынка технологических продуктов для кружков робототехники.

Третий, экосистемный трек будет посвящен обмену опытом регионов, участники проведут экскурс в историю кружков, спроектируют будущее кружков и перспективы международного масштабирования Кружкового движения. Молодежный, четвертый трек съезда соберет участников и выпускников-кружковцев, молодежные технологические команды, которые выросли в проектах Кружкового движения НТИ. Они представят свои технологические проекты, обсудят развитие молодежного сообщества и региональных ячеек кружкового движения.

Также в рамках съезда состоится деловая программа, на которую приглашены представители федеральных и региональных органов власти, госкорпораций, ведущих технологических компаний и вузов. На дискуссиях будут обсуждаться будущее кружкового движения, новое поколение технологических лидеров, развитие талантов в регионах, привлечение технологических лидеров в университеты и другие темы.

Все дни съезда в "Точке кипения - Санкт-Петербург" будет работать международная выставка-фестиваль "Будущее обыденно", где гости смогут познакомиться с инновационными разработками российских компаний и проектов рынков Национальной технологической инициативы.

Организаторами съезда выступают Кружковое движение НТИ и Министерство науки и высшего образования РФ совместно с комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга, "Точкой кипения - Санкт-Петербург", Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого при поддержке АНО "Платформа НТИ", Агентства стратегических инициатив, сети "Точек кипения", "Академии цифровых технологий" и "Инженерно-технологической школы №777" Санкт-Петербурга.

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утвержден проект "Наука".