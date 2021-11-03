В Якутии начался первый этап ликвидации хвостохранилища золотоизвлекательной фабрики

ЯКУТСК, 3 ноября. /ТАСС/. Работа по первому этапу ликвидации хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) по нацпроекту "Экология" начата в Усть-Янском районе Якутии. Об этом сообщил в среду ТАСС в региональном министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера.

"В рамках работ по ликвидации хвостохранилища Куларской ЗИФ на сегодня силами подрядчика ООО "Главстрой" восстановлен участок на территории верхней дамбы хвостохранилища. Полностью демонтированы технологические здания и сооружения золотоизвлекательной фабрики. Вывезены отходы черного лома со строительным мусором в объеме свыше 3,2 тыс. тонн", - рассказали в министерстве, отметив, что начался первый этап ликвидации хвостохранилища.

Также территория фабрики зачищена от списанного технологического горного оборудования, отходов ТКО, лома черных металлов и строительного мусора.

Работы по ликвидации хвостохранилища проходят по региональному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология". В июле была определена компания для рекультивации хвостохранилища, заключен госконтракт. Срок завершения работ - декабрь 2023 года, площадь рекультивируемых земель составляет 10,3 га.

Хвостохранилище Куларской ЗИФ находится на территории упраздненного поселка Кулар. Введено в эксплуатацию в 1965 году, предназначалось для складирования отходов обогащения золотоизвлекательной фабрики и создания системы оборотного водоснабжения. С 1990 года хвостохранилище не эксплуатируется.