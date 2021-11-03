В Алтайском крае в 2022 году вдвое увеличат финансирование культуры по нацпроекту

БАРНАУЛ, 3 ноября. /ТАСС/. Финансирование сферы культуры в Алтайском крае в 2022 году увеличат вдвое в рамках нацпроекта "Культура" - до 319 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры региона.

"По предварительным данным, в 2022 году в рамках нацпроекта "Культура" из федерального бюджета Алтайский край получит 260,5 млн рублей. Вместе со средствами регионального бюджета общая сумма составит 319 млн рублей. По 2021 году общая сумма финансирования культуры в рамках нацпроекта составила 148,8 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В числе самых финансово емких направлений реализации нацпроекта - реновация краеведческого музея, приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств, поддержка муниципальных музеев.

В пресс-службе уточнили, что в плановое финансирование после итогового рассмотрения бюджета на 2022 год могут быть внесены изменения.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в рамках нацпроекта впервые выделят средства на обновление оборудования для экспозиций коллекций в сельских музеях. На эти цели предусмотрено более 60 млн рублей. Всего в Алтайском крае сейчас работает 63 музея сельских музея.