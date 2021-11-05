В Ставропольском крае на новый корпус детской больницы направят более 3,2 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в строительство нового корпуса краевой детской клинической больницы в Ставрополе составят более 3 млрд 223 млн рублей. Учреждение рассчитано на 280 коек, сообщили ТАСС в министерстве строительства и архитектуры региона.

"Общая площадь корпуса составляет 34 137, 885 кв. метра, количество коек - 280 единиц, сметная стоимость объекта - 3 млрд 223,46 млн рублей", - говорится в ответе министерства на запрос ТАСС.

В ведомстве уточнили, что между Минздравом РФ и правительством Ставропольского края заключены соглашения о предоставления субсидий для реализации проекта. Соглашением предусмотрено более 2 млрд 832 млн рублей. При этом более 2 млрд 662 млн выделено из федерального бюджета.

Строительство нового больничного корпуса ведется в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение". В новом корпусе будут размещены отделения кардиохирургии, нейрохирургии, онкогематологии, челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и другие отделения. Ввод нового корпуса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2022 года.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами.