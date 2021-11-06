В Хакасии в 2023 году хотят открыть центр по восстановлению популяции лошади Пржевальского

ТАСС, 6 ноября. Центр реинтродукции лошади Пржевальского планируют запустить в заповеднике "Хакасский" в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.

Лошадь Пржевальского - вид млекопитающих, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, Красный список международного союза охраны природы и в первое приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Единственный центр реинтродукции в России действует на территории заповедника "Оренбургский".

"В 2019 году мы подписали соглашение с "Заповедниками Оренбуржья". За это время была проведена серия совместных мероприятий, экспертная оценка территории нашего заповедника на возможность создания такого центра, натурное исследование. Так как проект уникальный, такому в университетах не учат, мы направляли своих сотрудников на стажировку в Оренбург. В итоге мы защитили свою состоятельность и попали в дорожную карту нацпроекта "Экология" в программу по сохранению биоразнообразия, которая предусматривает создание второго центра реинтродукции в России. Мы планируем, что в 2023 году центр заработает", - сообщил директор заповедника.

По словам Непомнящего, федерального финансирования в рамках этой программы не предусмотрено, но Минприроды РФ подписало соглашение с компанией "Гунвор инфраструктура" (дочерняя компания международного энергетического трейдера Gunvor) по поддержке этого проекта. "В ближайшее время мы планируем получать технику, а в следующем году начать строительство, чтобы центр заработал в 2023 году", - отметил Непомнящий, добавив, что объем инвестиций в проект превышает 100 млн рублей. На первом этапе в центре планируется разместить 10-20 лошадей Пржевальского.

Последним местом обитания лошадей Пржевальского в дикой среде была Западная Монголия. Существующее современное поголовье берет свое начало от небольшого количества животных, отловленных в Монголии в 1899 -1903 годах. По данным Международной племенной книги, в настоящий момент численность вида составляет более 1,5 тыс. голов.