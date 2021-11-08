Власти Чукотки направят 750 тыс. рублей на оплату путевок в санаторий многодетным семьям

ТАСС, 8 ноября. Власти Чукотки направят из окружного бюджета 750 тыс. рублей на компенсацию расходов на лечение и отдых в санаториях членов многодетных семей полуострова. Получить можно до 50 тыс. рублей на каждого человека, сообщила ТАСС заместитель начальника окружного управления социальной поддержки населения Светлана Шарафутдинова.

"Компенсацию или оплату путевки в санаторий может получить каждый член многодетной семьи, если он родился на территории Чукотского АО. Еще одно условие - размер среднедушевого дохода в семье: он должен быть не выше двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. Такая помощь семьям округа предусмотрена в рамках нацпроекта "Демография ". В этом году на реализацию данной меры поддержки предусмотрено 750 тысяч рублей", - сказала Шарафутдинова.

Она добавила, что из регионального бюджета можно получить компенсацию в размере 100% от стоимости путевки в санаторий, но не более 50 тысяч рублей на каждого члена семьи. В прошлом году выплатой воспользовалась одна многодетная семья Чукотки.