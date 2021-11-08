Музеи в Череповце и Кадуе отремонтируют в Вологодской области в 2022 году

ВОЛОГДА, 8 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт Музея природы в Череповце и Кадуйского районного краеведческого музея будет проведен в 2022 году на средства федерального бюджета по проекту "Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры" нацпроекта "Культура". Об этом сообщил в понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Минкультуры России проведен отбор объектов культуры по проекту "Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры" нацпроекта "Культура". В 2022 году такую поддержку получат всего 26 регионов России, в том числе и Вологодская область. Нашему региону выделено свыше 10 млн рублей. На эти средства планируется провести капитальный ремонт здания Музея природы в Череповце, музей переедет в новое отремонтированное здание, будет одним из лучших в нашем регионе. Также будет проведен капитальный ремонт Кадуйского районного краеведческого музея", - сообщил губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Помимо этого, сообщил глава региона, на базе Северо-Западного института управления РАНХиГС проведена образовательная программа "Системный подход в управлении регионом", по результатам состоялась защита проектов. Проект от Вологодской области "Туризм - драйвер развития сельских территорий" стал призером в номинации "Самый народный проект". Грантовые средства будут направлены на комплексное развитие села Мякса Череповецкого района, где расположен Новолеушинский Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Он возрождается недалеко от Леушинского женского монастыря, затопленного в 1941-1946 годы водами Рыбинского водохранилища. Обитель была в XIX-XX веков одним из крупнейших в России православных женских монастырей.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.