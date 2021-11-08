Нижегородский НОЦ направит почти 84 млн рублей на поддержку 13 разработок вузов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) направит 83,7 млн рублей на поддержку 13 разработок вузов и научных институтов. Финансовую помощь получит в том числе проект по развитию новых методов дистанционного мониторинга загрязнений Волжского бассейна, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора и областного правительства.

"АНО "Нижегородский НОЦ" направит 83,7 млн рублей на поддержку 13 разработок, признанных победителями конкурса научно-технических проектов участников научно-образовательного центра. Всего на конкурс было заявлено 22 проекта 14 организаций. В их реализации принимают участие 330 человек, среди которых 28 докторов и 94 кандидата наук", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что представленные проекты получили оценку высококвалифицированных специалистов из разных регионов страны и прошли необходимую экспертизу.

"Эти разработки имеют особое значение для развития медицины, промышленности, энергетики. Самое важное, что благодаря НОЦ сокращается путь полученных результатов от лаборатории до производственной площадки и внедрения. Чем быстрее удастся внедрять успешные технологии, тем скорее они положительно отразятся на жизни людей", - привела пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Директор нижегородского НОЦ Игорь Федюшкин считает, что поддержка научно-технических проектов - самая оптимальная форма расходования средств федерального гранта. "Цель конкурса - выявление лучших проектов, наиболее перспективных с точки зрения внедрения разработанных технологий на промышленных предприятиях", - цитирует Федюшкина пресс-служба.

Проекты-победители

Среди 13 разработок, выбранных комиссией, проект по развитию новых комплексных методов дистанционного мониторинга загрязнений Волжского бассейна и прогноза их распространения с использованием ГИС-технологий. Работу над ним ведет Институт прикладной физики РАН. Ученые из Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) работают над аппаратно-программным комплексом для высокоточных измерений и оценки уровня колебаний зданий и сооружений при антропогенных вибрационных и сейсмических воздействиях.

Поддержку также получил проект Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) по созданию зонда для регистрации оптических спектров при хирургической биопсии, а также разработка "НПП "Салют" радиолокационного комплекса для интеллектуальной системы безопасности железнодорожного переезда. Кроме того, средства направят Приволжскому исследовательскому медицинскому университету (ПИМУ) на создание системы противоопухолевых лекарственных средств.

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