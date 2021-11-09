Образовательный кластер НТИ создадут в школах и вузах Пермского края в 2022 году

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Технологические площадки для обучения школьников Пермского края создадут в 2022 году в рамках реализации Национальной технологической инициативы (НТИ). Обучение будет вестись с привлечением ведущих вузов и технологических компаний региона, сообщил во вторник ТАСС руководитель направления НТИ в Агентстве инвестиционного развития Николай Косвинцев.

"Есть потенциал сделать сквозную подготовку технологических команд с самого раннего школьного возраста, переводя в студенчество, под патронажем технологических компаний, которые понимают веяние рынка. Это позволит вовлечь школьников в повестку технологического развития. Поэтому возникла идея создания "школьного" кластера НТИ. Первые обучающие группы планируется открыть уже в 2022 году", - рассказал собеседник агентства.

Сейчас в Пермском крае на стадии подписания находится дорожная карта "Реализации НТИ на 2022-2024 год".

Первый шагом станет открытие "Точек кипения" в школах региона. Это развивающие пространства, в которых дети предлагают проекты и инициативы по развитию своих школ или районов, в которых эти школы расположены. Обучение будут проводить педагоги школы, преподаватели вузов или представители курирующих предприятий.

Проект уже прошел обсуждение с несколькими школами и вузами региона. В Агентстве убеждают, что планируется создавать межшкольные площадки для наиболее разносторонней проработки проектов. Заинтересованность в такой системе выразили как школы, так и вузы, и технологические компании.

Система наставничества

По словам Косвинцева, в рамках создания кластера школьников будут обучать самым разным программам в области математики, физики и других профилей с акцентом на сквозные технологии НТИ. При этом вузы будут выступать наставниками, как обучая учителей школ, так и проводя лекции с участием собственных преподавателей.

"Вузы, которые имеют отраслевую направленность, например, пермский Политех, видят подключение своих преподавателей, которые могут проводить уроки технологии или отдельные занятия по погружению в ту или иную технологическую тематику", - отметил Косвинцев.

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет в рамках НТИ будет заниматься подготовкой учителей школ. Другие вузы тоже видят себя наставниками, чтобы школьники в дальнейшем целенаправленно выбирали те или иные учебные заведения, добавил он

Как сообщили ТАСС в Центре компетенций НТИ "Фотоника" при Пермском государственном национальном университете (ПГНИУ), данная инициатива может существенно изменить образовательный ландшафт в стране. "Такой подход сделает обучение практикоориентированным и отвечающим современным вызовам. Сейчас в промышленности востребованы кадры, которые способны сразу включаться в процесс производства. Особенно это актуально в эпоху перехода на цифровые стандарты и индустрию 4.0", - сказал директор Центра Сергей Исаев.

Национальная технологическая инициатива - долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. В числе сквозных технологий НТИ - искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, нейротехнологии. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука".