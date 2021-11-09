Космонавты с борта МКС поздравили финалистов "Большой перемены"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Космонавты, находящиеся на орбите, передали видеопоздравление для участников Всероссийского конкурса "Большая перемена", финал которого проходит в Международном детском центре "Артек" 9-13 ноября.

"Дорогие друзья, финалисты Всероссийского конкурса "Большая перемена"! Поздравляем вас с выходом в финал конкурса. Вы успешно справились со всеми заданиями и уже успешно сделали самую главную победу - победу над собой. Ведь вы не побоялись сделать первый шаг навстречу своей мечте, а полет человека в космос когда-то тоже был только мечтой, а в этом году весь мир отмечает его 60-летие", - сказал космонавт Антон Шкаплеров.

Его коллега Петр Дубров отметил, что подвиг первого человека в космосе Юрия Гагарина подтверждает, что для человека нет ничего невозможного. "Впереди вас ждут решающие конкурсные испытания, незабываемые встречи и яркие эмоции. Каждый из вас сможет проявить свои способности и таланты, а объединившись в команды, вы сможете предложить решения самых непростых заданий", - добавил он.

О финале

По данным оргкомитета, всего в 2021 году в "Большой перемене" - реализующемся по нацпроекту "Образование" проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" - приняли участие 2,5 млн школьников и студентов колледжей из разных регионов страны. В очном финале в "Артеке" участвуют 1,5 тыс. учащихся 9-11-х классов со всей России, прошедшие несколько этапов отбора. Здесь конкурсанты, объединившись в команды "авторов перемен", будут решать кейсовые задания по четырем направлениям ("Искусство и творчество", "Образовательные технологии", "Среда обитания", "Общество") и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни. Помимо этого, ребят ждет культурная программа от участников арт-кластера "Таврида" и познавательная - от общества "Знание".

По итогам финала для старшеклассников победителями "Большой перемены" станут 600 школьников, из которых 300 человек - ученики 11-х классов и 300 - ученики 9-10-х классов. Победители среди учеников 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9-10-х классов - по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие. Также на финале конкурса в "Артеке" будут объявлены топ-30 школ "Большой перемены", которые получат по 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Педагоги, подготовившие победителей "Большой перемены", получат премии в размере 150 тыс. рублей.