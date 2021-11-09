Волгоградским школьникам помогут выбрать профессию по проекту "Билет в будущее"

ВОЛГОГРАД, 9 ноября. /ТАСС/. Профориентационные пробы и тесты в новом интерактивном пространстве "Лаборатория профессий" по проекту "Билет в будущее" в Волгограде пройдут более 2 тыс. школьников. Для юных волгоградцев подготовили мультимедийную выставку, тематические зоны и мастер-классы, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Более 2 тыс. волгоградских школьников пройдут профориентационные пробы и тесты в интерактивном пространстве "Лаборатория профессий" - мультимедийная выставка, тематические зоны, мастер-классы от ведущих образовательных организаций региона пройдут в музее "Россия - моя история", - сказали в пресс-службе, добавив, что мероприятие является частью главного профориентационного проекта страны "Билет в будущее".

По информации регионального комитета образования, науки и молодежной политики, в "Лаборатории будущего" представлены более 300 профессий по 30 сферам деятельности.

Проект "Билет в будущее" является частью нацпроекта "Образование" и реализуется в России с 2018 года, за это время его участниками стали более миллиона школьников.