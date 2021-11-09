Свыше трети экспортируемой из Иркутской области продукции АПК приходится на Китай

ТАСС, 9 ноября. Более трети продукции агропромышленного комплекса (АПК), экспортируемой из Иркутской области, приходится на Китайскую Народную Республику. Этот показатель может быть увеличен за счет привлечения дополнительных инвестиций в сферу АПК, создания совместных производственных предприятий, сообщил во вторник министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

"Китай у нас занимает самую большую долю в структуре экспорта, свыше $17 млн. Из $47 млн - 17 млн - это все-таки 38% у нас занимает Китай. 35% мы экспортируем в Монголию и ряд других стран. Отдельно Гонконг мы тут выделяем - 10%", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного российско-китайскому инвестиционному сотрудничеству в условиях пандемии.

По мнению Сумарокова, для повышения объема экспорта продукции АПК в Китай необходимо совместное сотрудничество между странами в области создания отдельных предприятий по производству и переработке сырья. "Мы ежегодно на поддержку сельхозпроизводства направляем свыше 3,5 млрд рублей, это больше 50 направлений поддержки, в том числе поддержка по производству зерна, по производству масличных культур и других видов продукции, поэтому сегодня интерес есть", - отметил он.

Кроме того, как считает министр, следует предусмотреть варианты инвестирования в АПК Иркутской области на развитие мясного скотоводства. В настоящее время в этой сфере в регионе имеются широкий комплекс мер поддержки, а также достаточный объем кормовых ресурсов для животноводства. "Мы бы предложили инвестировать в мясное скотоводство, в строительство специализированных подкормочных площадок, в развитие зернового производства, а также технических культур с точки зрения последующего экспорта в Китай", - сказал Сумароков.

Согласно информации на его презентации, экспорт сельскохозяйственного сырья из Иркутской области за 10 месяцев этого года составил $37,3 млн - 83,3% от целевого показателя регионального проекта "Экспорт продукции АПК". "Что касается отдельно структуры экспорта в Китай, 53% занимает масложировая продукция, больше 38% - это масличные культуры и зерно. Здесь я хочу отметить, что мы видим, что потребность со стороны Китая большая, и наши производители действительно серьезно увеличивают объемы производства", - добавил министр.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.