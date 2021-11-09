Цифровизацию в Калужской области планируют внедрять в медицине и космической индустрии

ТАСС, 9 ноября. Внедрение цифровых технологий в Калужской области планируют в сферах здравоохранения, космической отрасли и диспетчерского мониторинга. Об этом сообщил во вторник заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

"У нас тоже есть стратегия цифровой трансформации, [в ней есть] три направления: первое - все, что связано с космосом, результат использования космической деятельности, геоинформационные сервисы, а отсюда мы говорим и о цифровых моделях, о полном владении необходимой информацией для принятия решений. Второе направление - мониторинговые и диспетчерские системы. Третье направление, оно было актуально всегда и последние два года особенно, это цифровизация здравоохранения - это мониторинговые системы, искусственный интеллект с точки зрения работы кол-центра, например. Все это применяется и будем более активно развивать", - сказал он в ходе круглого стола, посвященного реализации проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город", в Совете Федерации.

Он отметил, что для развития цифровизации в регионе также необходимо привлечение специалистов в сфере IT и повышение квалификации госслужащих.

Кроме того, он считает, что для эффективной работы цифровых сервисов в регионе, в том числе "Умного города", необходимо создать систему сбора анализа данных, которая позволит их использовать несколько раз для разных задач.

Проект "Умный город" начал реализовываться в России в 2018 году, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды. На базе федерального стандарта регионы разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта.

Нацпроект "Цифровая экономика" направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере, создание условий для высокотехнологичного бизнеса, повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке, укрепление национальной безопасности и повышение качества жизни людей.