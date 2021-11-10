Почти 35 км автодорог отремонтируют на Камчатке до конца ноября по нацпроекту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 35 км дорог регионального значения и в краевой столице отремонтируют на Камчатке до 30 ноября в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил ТАСС начальник отдела дорожного хозяйства краевого Минтранса Михаил Передерий.

"В этом году по нацпроекту мы ремонтируем 10 объектов общей протяженностью почти 35 км. Из них региональных - четыре объекта, в том числе в удаленных от краевого центра районах края, там готовность составляет 95%, закончим к концу ноября. В Петропавловск-Камчатской городской агломерации завершены работы на всех шести выбранных в этом году объектах", - сказала Передерий.

Он уточнил, что на выполнение ремонтных работ было направлено 1,1 млрд рублей, большинство из которых - средства регионального бюджета.