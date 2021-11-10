В Благовещенске завершился капитальный ремонт театра кукол по нацпроекту

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт театра кукол в Благовещенске завершен. Работы проводились в рамках национального проекта "Культура", на них было выделено более 36 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба правительства Амурской области.

"В Благовещенске завершился капитальный ремонт областного театра кукол. Это один из крупнейших проектов, который был реализован в рамках нацпроекта "Культура" в этом году. На выполнение работ было направлено более 36 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

В учреждении отремонтировали стены, заменили напольное покрытие, сантехнику, системы канализации, отопления, вентиляции, освещения, обновили систему видеонаблюдения и пожарную сигнализацию, также отремонтирован фасад здания, а на прилегающей территории уложили новую тротуарную плитку.

По информации пресс-службы министерства культуры области, в рамках нацпроекта в 2021 году проводится капитальный ремонт домов культуры в селах Константиновка, Поляна Серышевского района и Жариково Тамбовского района. Кроме того, начато строительство дома культуры в эвенкийском селе Усть-Уркима Тындинского района.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".