Более 1,2 млн школьников поучаствовали во всероссийской олимпиаде по литературе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Свыше 1,2 млн учащихся 1-9-х классов приняли участие во всероссийской олимпиаде по литературе, которая прошла с 12 октября по 8 ноября. Об этом сообщила в среду пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".

"Более 1 млн 200 тыс. учащихся 1-9-х классов приняли участие во всероссийской олимпиаде по литературе. Мероприятие способствовало популяризации русского языка и литературы среди школьников во всех регионах. Соревнование проходило на образовательной платформе "Учи.ру" при поддержке национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

Школьники могли проверить свои знания по русской литературе и фольклору, эрудированность и понимание литературных жанров, познакомиться с возможностями Национальной электронной библиотеки. Наибольшую сложность у них вызвали задачи, связанные с определением жанров литературных произведений: этот блок успешно выполнили только 10% участников. Легче всего им дались задания, связанные со складыванием рифм и определением, какие книги можно считать историческими. Наиболее активными оказались ученики 3-х классов.

Участники олимпиады получат сертификаты, грамоты или дипломы в зависимости от результатов, а учителя - благодарственные письма, доступные в личных кабинетах на сайте "Учи.ру".

Отмечается, что готовиться к олимпиаде школьники могли с помощью возможностей, появившихся благодаря нацпроекту "Культура". Все необходимые тексты доступны бесплатно на портале "Книжные памятники" и в приложении "Свет" Национальной электронной библиотеки, которая развивается благодаря нацпроекту "Культура".

"Приятно видеть, что литература вызывает интерес у молодых людей - результаты олимпиады это наглядно демонстрируют. Несмотря на то, что соревновательная часть закончилась, возможность погрузиться в мир литературы остается у всех желающих. Благодаря нацпроекту "Культура" создаются комфортные модельные библиотеки, оцифровываются тысячи книжных памятников, развивается Национальная электронная библиотека и портал "Культура.РФ", где можно найти много полезной и интересной информации о писателях и познакомиться с их произведениями. И, конечно, все это доступно абсолютно бесплатно", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина, слова которой приведены в сообщении.