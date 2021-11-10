Екатеринбургские школы искусств получили новые музыкальные инструменты на 54 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Детские школы искусств Екатеринбурга получили новые музыкальные инструменты, специальное технологическое оборудование и учебную методическую литературу на сумму 54 млн рублей в рамках реализации национального проекта "Культура". Об этом сообщил журналистам в среду начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

"Всего около 54 млн рублей было потрачено на приобретение музыкальных инструментов, музыкального оборудования, нотных материалов. И это не только музыкальные школы, но и детские школы искусств, художественные школы. <…> Последние несколько лет выделялось от 3 до 7 млн рублей на все школы, в этом году [выделили] 54 млн рублей, то есть это кратное увеличение финансирования именно этой деятельности", - сказал он.

В число закупленного вошли ударные, духовые, клавишные, народные и струнные инструменты. Кроме того, в нескольких школах города появились редкие струнные инструменты - арфы.

"Мы выбирали инструменты по таким качественным характеристикам, чтобы они хорошо звучали именно в нашей школе, в наших условиях. Приобретение духовых инструментов, струнных инструментов и, конечно, приобретение арф - это огромный шаг вперед в развитии нашей школы. <…> Арфа - это уникальный элитарный инструмент, обучение по классу которого проходит только в трех музыкальных школах, и мы являемся четвертыми", - отметила директор музыкальной школы № 10 им. В. А. Гаврилина Яна Прокопенко. По ее словам, инструменты будут служить как минимум 50-70 лет.

Кроме того, учреждения приобрели звуковое и световое оснащение для сценических пространств, системы галерейной подвески, мультимедийные и экспозиционные стенды, мольберты, специализированное оборудование для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и многое другое.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.