В Чечне после ремонта открылось здание управления по кинематографии

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Здание управления по кинематографии открыли в Чечне после капитального ремонта по нацпроекту "Культура". На эти цели было выделено около 75 млн рублей, рассказал журналистам заместитель министра культуры Чечни Мамед Мадаев.

"На условиях софинансирования нам удалось реализовать этот проект и осуществить капитальный ремонт здания. Управление кинематографии также нуждается в укомплектовании, мы работаем над этим и надеемся в следующем году реализовать планы", - сказал Мадаев.

Новое трехэтажное строение с дополнительными корпусами расположено в Грозном.

Сейчас деятельность управления направлена на то, чтобы создавать разного рода социальные ролики и проводить озвучку мультипликационных фильмов для детей на чеченском языке. "Здесь полностью перестроен внешний фасад, а внутри осуществлен масштабный ремонт, выстроена современная сцена и зрительный зал, установлено оборудование для отопления, а также дополнительно введен в эксплуатацию отстроенный корпус на прилегающей к учреждению территории", - рассказали в министерстве культуры региона.

Под крышей управления по кинематографии на первом и втором этажах будет располагаться колледж культуры и искусств им. В. А. Татаева.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.