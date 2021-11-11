Больница крупного села в Приамурье получила оборудование на 60 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Районная больница в селе Ивановка Ивановского района в Амурской области, которое является самым крупным селом в регионе, получила медицинское оборудование на сумму 60 млн рублей. Модернизация учреждения проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения области.

"В Ивановскую больницу закупили медоборудование более чем на 60 млн рублей. Переоснащение районной больницы идет в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и программы модернизации первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

В Ивановскую больницу закупили два аппарата УЗИ экспертного класса, четыре аппарата ИВЛ, колоноскоп, эзофагодуоденоскоп, инфузионные насосы, аппарат ЭКГ, электроэнцефалограф, кардиотокографы, маммограф. В ближайшее время поступит три рентгена, в том числе флюорограф.

"После установки этого оборудования введем в работу компьютерный томограф, который передали в больницу из Амурского онкологического диспансера. Помещения для новых аппаратов уже подготовили", - цитирует пресс-служба слова главного врача Ивановской больницы Игоря Самарина.

По данным министерства здравоохранения области, на оснащение медицинских организаций медоборудованием в 2021 году предусмотрено 418,8 млн рублей.

Ивановка - крупнейшее село в Амурской области, расположенное в 35 км к востоку от Благовещенска, в нем живут 6,3 тыс. человек.

О нацпроекте

Модернизация первичного звена здравоохранения стартовала во всех регионах России и продлится около пяти лет. В первую очередь программа направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны. Она реализуется во исполнение перечня поручений президента РФ Владимира Путина.