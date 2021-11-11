В Бурятии по нацпроекту в 2021 году обучили более 400 специалистов по уходу за пожилыми

УЛАН-УДЭ, 11 ноября. /ТАСС/. Специалисты социальных учреждений, опекуны и сиделки - всего более 400 человек - прошли обучение по уходу за пожилыми людьми и инвалидами по нацпроекту "Демография". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального министерства социальной защиты населения.

"В этом году Школу ухода за пожилыми гражданами и инвалидами прошли 410 социальных работников, сиделок, также практические знания получили родственники, опекуны", - сообщили в министерстве.

Образовательная программа для специалистов в области ухода за пожилыми и инвалидами разработана в Бурятии в прошлом году экспертами комплексного центра "Доверие". Программа включает как освоение теоретико-методологических знаний, так и практических навыков по уходу, в том числе за маломобильными людьми. "Слушатели курсов учатся осуществлять общий уход и помощь подопечным, наблюдать за их самочувствием и состоянием здоровья, а также организовать досуг, что немаловажно", - уточнили в министерстве, добавив, что в 2020 году были обучены 370 человек.

В 2020 году Бурятия вошла в число пилотных регионов по реализации федерального проекта "Создание системы долговременного ухода". Для реализации проекта по внедрению системы долговременного ухода в республике в 2020 году из федерального бюджета выделено 45 млн рублей, в 2021 году - 66,7 млн рублей, на 2022 год запланировано 124,7 млн рублей. Из республиканской казны до 2022 года для реализации проекта будет выделено около 5 млн рублей.

В Бурятии каждый пятый житель республики - старшего поколения, и прогнозируется, что старение населения приведет к дальнейшему увеличению доли пожилых граждан.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.