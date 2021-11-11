Власти Марий Эл планируют досрочно выполнить показатели нацпроекта по дорогам

ТАСС, 11 ноября. Власти Республики Марий Эл намерены выполнить прогнозные показатели национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) досрочно, в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в четверг.

"Во исполнение поручения Марата Хуснуллина [вице-премьера РФ] об опережающих темпах реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Марий Эл сформирован план реализации мероприятий по завершению достижения целей данного нацпроекта не в 2024, а в 2023 году", - говорится в сообщении.

В рамках реализации нацпроекта БКАД на данный момент уже законтрактовано 100% лимитов 2022 года, почти 71% - 2023 года и лимиты 2024 года планируется законтрактовать до 1 июля 2022 года.

Отмечается, что республика выполнила 100% дорожных работ, запланированных на 2021 год. План, запланированный на этот год, перевыполнен на 129 км, в том числе в текущем году выполнены работы по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и искусственных сооружений. Таким образом, по итогам года доля автомобильных дорог регионального значения, находящихся в нормативном состоянии, составит 18,7%, доля дорог дорожной сети Йошкар-Олинской городской агломерации составит 52%. Всего в 2021 году на ремонт дорожных артерий республики было выделено 4,7 млрд рублей.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".