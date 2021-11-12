Поликлинику построят в приморском селе к 2024 году взамен изношенной на 80%

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья выделили 124 млн рублей на строительство поликлиники в селе Лазо на севере региона. Здание построят к 2024 году, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В селе Лазо Приморского края будет построена новая поликлиника по программе модернизации первичного звена. На эти цели Лазовской центральной районной больнице направлено 124 млн рублей из федерального бюджета. Новое здание поликлиники заменит старое, износ которого составляет более 80%", - говорится в сообщении.

Техническое задание уже сформировано, определено место для застройки и выбран подрядчик работ. Строительство начнется в 2022 году, завершится в 2024 году. "Взрослая поликлиника будет обслуживать 6 тыс. человек прикрепленного населения, рассчитана на 150 посещений в смену, помимо традиционных кабинетов врачей будет оборудована койками дневного стационара", - цитируют в сообщении главного врача Лазовской больницы Евгения Демина.

По федеральной программе модернизации планируется капитальный ремонт поликлиники Лазовской центральной районной больницы в поселке Преображение. Работы будут проведены в 2023-2024 годах, запланировано финансирование в объеме 52,1 млн рублей.

В этом году по программе модернизации в регионе уже построены восемь фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. На 33 медицинских объектах проводятся капитальные ремонты, из них 23 - в районах края. Помимо этого, в медицинские организации поставляется современное медицинское оборудование и санитарный автотранспорт. На реализацию программы Приморскому краю предусмотрено из федерального бюджета 1,5 млрд рублей в год.

Строительство медучреждений соответствует задачам нацпроекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.