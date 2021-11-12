В Благовещенске завершился ремонт дороги, соединяющей город с ближайшим селом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Реконструкция дороги, соединяющей Благовещенск и ближайшее село Чигири, завершена в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". В ближайшее время по ней планируется запустить автобусное сообщение, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства транспорта Амурской области.

"Улица Василенко раньше была обычная мелиоративная дорога, по большому счету технический проезд без автобусного сообщения. За два года выполнена большая работа - сегодня у нас есть современная дорога. Строительство нового транспортного объекта всегда дает толчок к развитию - уже идет интенсивная застройка жилищного сектора в этом районе, возводятся социальные объекты: сады, школа, физкультурно-оздоровительный комплекс, поликлиника, двухэтажный детский сад на 120 воспитанников должны сдать летом, будет запущенно автобусное сообщение", - цитирует пресс-служба слова губернатора Амурской области Василия Орлова.

На двухполосной автомобильной дороге с шириной проезжей части по четыре метра каждой полосы выполнено покрытие из плотного асфальтобетона, устроены пешеходные тротуары повышенного типа, шириной два метра. Здесь же установлено барьерное и пешеходное ограждение, смонтированы дорожные знаки, установлен светофор, нанесена разметка, устроено современное наружное освещение. Для организации движения общественного транспорта были устроены автобусные заезды и смонтированы автопавильоны для комфортного ожидания. Общая протяженность автомобильной дороги 2 км 280 м.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента РФ Владимира Путина о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".