Адыгея получит 184,3 млн рублей на инфраструктуру для водоснабжения сел

МАЙКОП, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства РФ одобрило заявку властей Адыгеи на реконструкцию, модернизацию и строительство семи объектов водоснабжения в сельской местности. На эти цели республика получит 184,3 млн рублей, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем аккаунте в Instagram в пятницу.

"Минстроем РФ уже одобрена наша заявка по семи объектам на общую сумму 184,3 млн рублей. Эти средства будут направлены в следующем году на реконструкцию узла водозаборных сооружений в ауле Джиджихабль, хуторе Городской; модернизацию водозабора в поселке городского типа Яблоновский. Также начнется строительство водопроводных сетей в поселке Родниковый, в северо-западной части станицы Ханской и водозаборных сооружений в ауле Габукай, в хуторе Шевченко", - написал он.

До 2024 года власти республики планируют провести реконструкцию и строительство 35 объектов водоснабжения, обеспечив жителей качественной услугой и чистой водой, уточнил Кумпилов.

По словам главы региона, в 2020 году возвели два объекта - в ауле Кошехабль проложено 42 км водопроводных сетей, а в селе Красногвардейском возведено новое водозаборное сооружение. В текущем году строительно-монтажные работы ведутся на пяти объектах. Уже близится к завершению строительство узла водозаборного сооружения в ауле Уляп и реконструкция трех объектов водоснабжения в городе Адыгейске. В 2022 году будет закончена реконструкция узла водозаборного сооружения в хуторе Псекупс.

"Благодаря модернизации объектов питьевого водоснабжения жители ряда населенных пунктов будут обеспечены качественными услугами централизованного водоснабжения. Мы понимаем важность обеспечения населения качественной питьевой водой. От этого зависит здоровье наших граждан. Поэтому перед ответственными ведомствами я поставил задачу максимально использовать возможности федерального проекта, увеличив объемы работ в следующем году", - добавил Кумпилов.