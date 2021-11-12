Около 50 молодых ученых трудоустроят в лабораториях Тульского госуниверситета в рамках НОЦ

ТУЛА, 12 ноября. /ТАСС/. Четыре научные лаборатории для фундаментальных исследований в области биологии, медицины, искусственного интеллекта и химии созданы в Тульском государственном университете (ТулГУ) под эгидой НОЦ "ТулаТех" в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Постоянную работу в них получат 47 молодых ученых - это студенты, аспиранты, кандидаты наук, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ТулГУ.

"Министерство науки и высшего образования России провело конкурсный отбор на создание молодежных лабораторий среди участников НОЦ. Заявка нашего университета была одобрена, созданы и оснащаются необходимым оборудованием четыре лаборатории. В общей сложности в них работу получат 47 научных сотрудников, их средний возраст- 29 лет, 46% от кадрового состава - студенты вуза, остальные - кандидаты наук, аспиранты", - сказали в пресс-службе.

На базе ТулГУ организованы "Лаборатория биологически активных соединений и биокомпозитов", "Лаборатория экологической и медицинской биотехнологии", "Лаборатория когнитивных технологий и симуляционных систем" "Лаборатория химии композитных и углеродных материалов". "Фундаментальные исследования будут вестись в рамках проектов НОЦ "ТулаТех", в том числе для применения новых материалов и технологий в медицине, химической промышленности, создания тренажерных комплексов", - отметили в пресс-службе.

Общая сумма финансирования деятельности лабораторий в 2021 году составит 60 млн рублей, в том числе по линии Минобрнауки РФ. Из них 35 млн рублей направлены на закупку необходимого оборудования, компьютерной техники. "Для молодых ученых это важно, поскольку работа над проектами будет вестись уже не факультативно. Они получили возможность полноценно заниматься наукой. Это такие научные лаборатории, как в ведущих академических организациях, но только созданы при вузе", - пояснил ТАСС доцент кафедры химии ТулГУ Вячеслав Арляпов.

НОЦ "ТулаТех" организован в Туле в ноябре 2020 года, в него входят 23 компании и ряд вузов, он специализируется по направлениям вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд рублей внебюджетных средств, создать более 3 тыс. рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов.

Согласно целям национального проекта "Наука и университеты" (ранее - нацпроект "Наука") в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.