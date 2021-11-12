В Калужской области увеличат объем ремонта дорог почти на 10% в 2022 году

ТАСС, 12 ноября. Около 170 км трасс отремонтируют в Калужской области в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", что на 9,6% превышает показатели 2021 года. При этом доля региональных дорог, соответствующих нормативам, увеличится до 51,5%, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"В планах на 2022 год - ремонт 170 км дорог. Государственные и муниципальные контракты на их ремонт уже заключены. За счет выполнения запланированных дорожных работ в 2022 году будет увеличена доля региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 51,5 %; доля дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативам - до 75 %", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, в 2021 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершится ремонт 155 км трасс, из которых 115 км - дороги регионального значения. Помимо увеличения объемов ремонтных работ, в регионе запланировано развитие интеллектуальных транспортных систем. "С 2022 по 2024 годы бюджету области планируется предоставить средства федерального бюджета в объеме 400 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. Они предусматривают автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях", - отметили в пресс-службе.

До 2024 года в регионе планируется почти на 39% увеличить количество стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. "На сегодня система фиксации нарушений содержит уже 77 стационарных комплексов, из которых 62 комплекса фиксации нарушений скоростного режима, 12 - фиксации нарушений проезда перекрестков и три - фиксации нарушений на нерегулируемом пешеходном переходе, а также и восемь мобильных комплексов. С 2022 по 2024 годы планируется ввести в эксплуатацию еще 30. Система будет насчитывать уже 107 комплексов", - приводит пресс-служба слова министра дорожного хозяйства Калужской области Михаила Голубева.

Национальный проект "Безопасные и качественные дороги" реализуется в России до 2030 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50%.

