Эффект от нацпроекта "Производительность труда" для Кубани достиг 6,7 млрд рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Экономический эффект для Краснодарского края от участия предприятий региона в нацпроекте "Производительность труда" за 2019-2020 годы составил 6,7 млрд рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ со ссылкой на первого вице-губернатора региона Игоря Галася.

"Прирост добавленной стоимости на предприятиях - участниках нацпроекта за время его реализации составил 5,7 млрд рублей, рост налоговых отчислений - 928 млн рублей. При этом инвестиции составили около 104 млн рублей. Суммарный экономический эффект за 2019-2020 годы достиг 6,7 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Галася.

Повышение производительности труда и конкурентоспособности предприятий региона предусматривает внедрение передовых управленческих и технологических решений, формирование грамотной системы подготовки кадров и основ бережливого производства. Среди участников нацпроекта в регионе, согласно данным Министерства экономики Кубани, - кондитерский комбинат "Кубань", "Армавирская биофабрика", комбинат хлебопродуктов "Тихорецкий".

По словам Галася, количество краевых предприятий, внедряющих принципы бережливости, возросло до 153. В этом году в нацпроект вошли уже 46 компаний.

По его словам, каждый рубль, вложенный в нацпроект, добавил больше 60 рублей в экономику региона. При этом основные показатели "Производительности труда" в этом году Кубань завершила на четыре месяца раньше срока, уточнил первый вице-губернатор.

Нацпроект "Производительность труда" нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров, а также создана система грантовой поддержки.