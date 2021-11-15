На Алтае на создание новых мест в школах в 2022 году направят около 400 млн рублей

ТАСС, 15 ноября. Около 400 млн рублей получит Республика Алтай на создание новых мест в школах в рамках нацпроекта "Образование" в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министерство образования и науки республики.

"В 2022 году регион планирует получить порядка 400 млн рублей в рамках национального проекта "Образование". Большую часть, 340 млн рублей, планируется направить на создание новых мест в общеобразовательных организациях. За счет выделенных средств планируется завершить строительство Усть-Коксинской школы и школы №7 в Горно-Алтайске", - сказали в пресс-службе.

Остальные деньги пойдут и на создание центров естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".

В пресс-службе уточнили, что средства нацпроекта ежегодно позволяют создавать новые школьные места. Так, в текущем году благодаря нацпроекту в регионе появилась школа в микрорайоне Заимка Горно-Алтайска на 275 мест. Кроме того, было начато строительство школ в селе Усть-Кокса и Горно-Алтайске на 275 и 750 мест соответственно. Также в текущем году начали работу 28 центров "Точка роста", Центр непрерывного педагогического профессионального мастерства.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года в Горно-Алтайске начали стройку нового здания школы №7, о которой спросили у президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции в 2019 году. В школе, которая размещается в арендованном здании 1926 года постройки, детей углубленно обучают национальному алтайскому языку. Здание школы разместится на площади почти 19 тыс. квадратных метров. Стоимость строительства оценивается в 921 млн рублей.

В 2021 году на территории Республики Алтай работают 179 общеобразовательных организаций.