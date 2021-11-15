В Братске построили первую очередь газопровода для жилого района

ИРКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Первый этап строительства внутрипоселкового газопровода завершен в жилом районе Гидростроитель города Братска в Иркутской области, где газификация является одним из мероприятий комплексного плана по улучшению качества воздуха. Построены первые 1,4 км трубы из планируемых более чем 12 км, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Правобережном районе Братска завершен первый этап строительства внутрипоселкового газопровода жилого района Гидростроитель. Протяженность новой сети составляет 1,4 км, смонтирован подвод к домам, что обеспечивает возможность подключения к газу более 70 домовладений", - говорится в сообщении.

Всего необходимо построить более 12 км газопровода. Строительство второй и третьей очереди запланировано на 2022 г. и 2023 г. Из бюджета Иркутской области на проект направлено свыше 109 млн рублей по региональной программе "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", софинансирование из бюджета Братска составляет почти 18 млн. Газопровод позволит подвести газ к 477 домовладениям.

Братск, где проживают более 230 тыс. человек, является одним из 12 городов России, которые вошли в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". В этих городах должны быть реализованы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в воздух. Основными загрязнителями в Братске являются алюминиевый завод, лесопромышленный комплекс, завод ферросплавов, предприятия теплоэнергетики, транспорт. К 2024 году в Братске планируется сократить выбросы почти на 20%.

Газификация города осуществляется на базе Братского газоконденсатного месторождения. С 2010 года в Братске на газ переводятся частные дома, которые отапливаются углем или дровами, а также общественный транспорт. Уровень газификации города на данный момент составляет 10%.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.