Бюджет на развитие культуры в Брянской области в этом году составит более 177 млн рублей

БРЯНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Более 177 млн рублей направят на реализацию региональных проектов Брянской области в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"На 2021 год для реализации региональных проектов Брянской области национального проекта "Культура" выделено более 177 млн рублей. Средства идут на капитальный ремонт областных домов культуры и школ искусств, закупку инструментов и необходимой литературы, а также другие цели", - пояснили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его цель - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.