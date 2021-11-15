Удмуртия втрое перевыполнила план по переработке и сортировке ТКО в 2021 году

ТАСС, 15 ноября. Удмуртия в 2021 году уже в три раза перевыполнила план по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил в понедельник на своей станице в социальной сети "ВКонтакте" председатель правительства республики Ярослав Семенов.

"В этом году 4,9% твердых коммунальных отходов в Удмуртии должны сортироваться, а 0,6% - перерабатываться. Спустя 10 месяцев эти показатели мы уже перевыполнили втрое", - написал Семенов.

Так, по его словам, переработкой в регионе занимается несколько компаний, производящих в том числе теплицы, упаковку для яиц, контейнеры для бахил, стеклянную тару, тротуарную плитку. Сырье для своей продукции предприятия закупают на полигонах, у поставщиков, а также в "Экодоме" (пункте приема вторсырья).

"Пока у нас в Ижевске один пункт приема вторсырья. Но уже сейчас региональный оператор строит еще два - у ТЦ "Талисман" и ТЦ "Лента" на улице Камбарской. Ижевчане могут принести в "Экодом" разные виды отходов, в том числе пэт-пластик, стретч-пленку, пузырчатую пленку, макулатуру, стекло, тетрапак, пластиковые карты", - отметил председатель правительства.

Ранее в марте сообщалось, что региональный оператор по обращению с ТКО открыл в Ижевске первый пункт покупки вторичного сырья.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России.