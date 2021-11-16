Россияне старше 50 лет лет смогут переобучаться удаленно в рамках нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне старше 50 лет смогут пройти удаленные программы переподготовки в 85 вузах страны в рамках федерального проекта "Содействие занятости", входящего в нацпроект "Демография". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Россияне старше 50 лет обучаются в рамках проекта повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Томском государственном университете и 85 вузах - партнерах реализации федерального проекта "Содействие занятости", цель которого помочь гражданам повысить квалификацию и востребованность на рынке труда, сменить профессию или открыть свое дело в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого", - рассказали в пресс-службы федпроекта.

Участники программы смогут пройти переподготовку в удаленном формате и получить квалификации, которые позволят трудоустроиться на дистанционную работу, что особенно актуально в пандемию, отметили в пресс-службе проекта.

"Участники, завершившие профессиональную переподготовку, смогут работать по наиболее востребованным в их регионах направлениям: IT и программирование, финансы, управление HR, клиентская поддержка, маркетинг, контент и переводы, дизайн и мультимедиа, сервис и услуги", - рассказали в пресс-службе.

Планируется, что к концу 2021 года 56 тыс. россиян, включая граждан предпенсионного возраста, уже получат документы об образовании и смогут трудоустроиться.

"По результатам набора наши выпускники серебряного возраста получают уникальную возможность не только овладеть новыми компетенциями, но и благодаря представителям бизнеса, поддержавшим реализацию проекта, встроиться в трудовой процесс в разных профессиональных сферах", - рассказал директор Межрегионального центра ДПО и содействия занятости, руководитель ИДО ТГУ Михаил Шепель.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков.