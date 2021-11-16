Самарская область перевыполнила план по ремонту дорог в 2021 году

САМАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отчитался о перевыполнении плана по ремонту дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги": приведено в порядок 400 км дорожного покрытия вместо плановых 335 км. Глава региона выступал во вторник на пленарной дискуссии "Транспорт России - 2035" на XV международном форуме "Транспорт России".

"Итоги, с которыми мы в 2021 году выходим по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", впечатляющие, это абсолютно рекордные показатели в Самарской области, - процитировала Азарова пресс-служба регионального правительства. - Наш регион отдельно был отмечен как один из немногих, где уже сейчас полностью завершены строительно-монтажные работы. Приложим все усилия, чтобы и следующем году темпов дорожного строительства ни в коей мере не снизить".

Всего отремонтировано 114 участков дорог. На обновление дорожно-транспортной сети Самарской области по нацпроекту в 2021 году было направлено 15 млрд рублей, включая 6 млрд 50 млн рублей из федерального бюджета. При этом 4,7 млрд рублей были выделены региону дополнительно. С 2019 года по нацпроекту в регионе обновлено 1 021,7 км дорог, включая 184,8 км улиц в Самаре, 52,9 км - в Тольятти. Уровень дорог в нормативе вырос с 27,3% в 2017 году до 38,7% в 2021 году (при плановых 38,13%). В следующем году планируется отремонтировать 288 км автодорог, на это будет направлено более 7,7 млрд рублей. С 2022 года в области стартует федеральная программа "Мосты и путепроводы", по которой в норматив предполагается привести более 1,6 тыс. погонных метров сооружений.

Азаров отметил, что регион постарается "максимально отработать" на всех площадках форума, чтобы "увидеть для себя новые возможности, а в дальнейшем - применить их на территории региона". Власти рассчитывают получить федеральную поддержку для реализации проектов.

Форум "Транспорт России" продлится до 18 ноября, он включает панельные дискуссии, конференции, круглые столы, переговоры глав субъектов с членами правительства РФ, представителями бизнеса.