В Омской области увеличат поддержку малого и среднего бизнеса на 13% в 2022 году

ОМСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Омской области направят в 2022 году на поддержку малого и среднего предпринимательства 215 млн рублей, что почти на 13% больше показателей этого года. Об этом сообщил во вторник журналистам первый заместитель министра экономики региона Денис Кушнер.

"В регионе более 62 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, и по отдельной программе для поддержки бизнеса в этом году выделено около 188 млн рублей, на следующий год запланировано распределение 215 млн рублей на инструменты поддержки. И мы видим, что они востребованы", - сказал Кушнер.

В пресс-службе Минэкономики ТАСС уточнили, что выделенные средства будут направлены на гарантийную поддержку, гранты социальным предприятиям и на помощь бизнесу в выходе на зарубежные рынки. "Это организация бизнес-миссий, участия в выставочных событиях, образовательные проекты для предпринимателей и экспортеров", - сказали в министерстве.

По словам Кушнера, омские предприниматели с этого года также получат новый вид поддержки - возможность приобрести российское программное обеспечение за полцены. "Для бизнеса выгода очевидна - это снижение затрат на покупку ПО, возможность качественно выстроить управленческие процессы", - считает замминистра.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Он рассчитан на 2019-2024 г. г. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.